Lenker (81) erfasst auf Zebrastreifen Mädchen

In Linz wollte eine Mutter mit ihrer dreijährigen Tochter den Zebrastreifen bei Grünlicht überqueren. Im selben Moment fuhr ein 81-jähriger Pensionist bei roter Ampel einfach weiter und erfasste das Mädchen mit seinem Pkw. Die Kleine musste in den Med Campus IV gebracht werden. Aufgrund körperlicher Beeinträchtigung wurde dem Mann der Führerschein abgenommen, der 81 Jahre alte Pensionist in weiterer Folge als fahruntauglich eingestuft. Er bestreitet den Unfallhergang.