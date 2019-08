Kind überfahren: Im Auto waren Knöpfe beschriftet

Ein Plüschhund. Brennende Kerzen. Weiße Blumen. Ein kleiner Altar vor der Kirche im Salzburger Stadtteil Gneis, der an das Blutbad vom Sonntag erinnert. Johann S., 90 Jahre alt, raste mit seinem Wagen in die Menge, überrollte zweimal ein vierjähriges Mädchen. Danach verblutete es in den Armen seines Vaters. Vor allem, dass nach Informationen der „Krone“ offenbar sämtliche Knöpfe in dem Unfallauto beschriftet sind, sorgt für Diskussionen.