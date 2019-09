Migrant aus Urlaub in Auto-Box mitgeschmuggelt

Britische Eheleute haben unfreiwillig einen Migranten auf der Dachbox ihres Autos mit in ihr Heimatland geschmuggelt. Erst als sie bei der Einfahrt ihres Hauses in England ankamen, bemerkten sie den illegalen Passagier, der sich in dem Gepäcksträger versteckte. Der 17-jährige Ägypter wurde von der Polizei zuerst befreit und dann festgenommen.