Bub (14) tötet Vater, Stiefmutter und Geschwister

Die Gewalttat habe sich in einem Haus in der Ortschaft Elkmont im Limestone County ereignet, meldeten die Sender CNN und NBC am Dienstag unter Berufung auf den örtlichen Sheriff. Der Bub selbst habe die Polizei gerufen und die Tat dann gestanden, hieß es. Der Teenager habe den Beamten auch geholfen, die von ihm in der Nähe des Hauses weggeworfene Pistole zu finden, hieß es weiter.