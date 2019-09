Salzburger Roboter fand Leiche in Kärntner See

Vor zehn Tagen war ein Urlauber (66) aus Deutschland beim Schwimmen im Millstätter See in Kärnten vor den Augen seiner Frau untergegangen. Nun wurde die Leiche des Mannes in einer Tiefe von 94 Metern entdeckt. Die Einsatzkräfte setzten bei der Suche einen Tauchroboter der Salzburger Wasserretter ein.