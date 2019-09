Soleck: „Man fühlt sich halt einfach besser!“

Wenig Freizeit hat aktuell der neue Kärntner Landesjägermeister Walter Brunner, denn im kommenden Jahr werden die Jagdgebiete in Kärnten neu vergeben, aber auch in seiner Kanzlei in Klagenfurt ist der erfolgreiche Jurist gefordert. Neben dem Jagen ist das Wandern seine Leidenschaft. „Ich zeige dir einen der schönsten Aussichtspunkte in die Lienzer Dolomiten“, so Walter.