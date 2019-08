Handys für Insassen im gelockerten Strafvollzug

Justizministerium: „Novelle befindet sich derzeit in Abstimmung“

Laut Justizministerium befindet sich die Novelle noch in Ausarbeitung. Die „Krone“ hat auch das Ministerium mit den Kritikpunkten rund um die Novelle konfrontiert, die Stellungnahme dazu ist kurz und bündig: „Richtig ist, dass derzeit der Entwurf einer Strafvollzugsnovelle in Vorbereitung ist. Doch die punktuell gezogenen Rückschlüsse sind teilweise unrichtig“, bringt es Britta Tichy-Martin, Leiterin der Stabstelle für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit sowie Sprecherin des Vizekanzlers und Justizministers, auf den Punkt und führt weiter aus: „Die Novelle befindet sich derzeit in Bearbeitung und Abstimmung. Eine endgültige Fassung liegt aus diesem Grund noch nicht vor.“