21-Jähriger wollte zum zweiten Mal Feuer legen

Auf frischer Tat ist am Samstagabend ein 21-jähriger mutmaßlicher Brandstifter auf einem Bauernhof in Althofen (Bezirk St. Veit an der Glan) erwischt worden. Laut Polizei wollte er gerade Diesel aus einem Traktor anzünden, als er ertappt wurde. Er gestand auch, im März einen Stall auf dem selben Hof in Brand gesteckt zu haben. Der Mann wurde in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.