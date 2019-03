Althofen: Feuer vernichtet Stallgebäude

Aus noch unbekannter Ursache brach am Donnerstagmorgen in einem Wirtschaftstadl eines Bauernhofes in Untermarkt bei Althofen ein Feuer aus. Der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude zu verhindern. Stall, darin abgestellte Fahrzeuge und mehrere Tonnen Heu konnten nicht mehr gerettet werden.