Spektakuläre Flugshow beim Flugfest in Hirt

Trotz Wetterlage war das Fest am Samstag sehr gut besucht. Und auch am Sonntag werden tausende Gäste erwartet. Und übrigens: Interessierte haben die einmalige Möglichkeit an Flugrundfahrten teilzunehmen. Bis zu 20 Fluggeräte stehen zur Verfügung. Natürlich warten auch am Sonntag spektakuläre Flugauftritte.