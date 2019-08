Landskron bekommt jetzt eine S-Bahn-Haltestelle

„fahrgast kärnten“ begrüßt den Spatenstich: "Er ist ein wichtiges Symbol für eine Aufbruchsstimmung im Land Kärnten in Richtung Öffentlicher Verkehr. Neue Haltestellen bringen bestehende Bahnlinien näher an die Bevölkerung und vereinfachen die Nutzung der Bahn ganz wesentlich - wie dies auch in anderen Bundesländern praktiziert wird. Wie etwa in Tirol.