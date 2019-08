Drogen aus dem Gefängnis verkauft

„Bereits im Frühjahr 2018 liefen Ermittlungen wegen Geschäfte mit Amphetamin, Ecstasy, Kokain und Cannabis zwischen Wien und Sopron“, leitet der stellvertretende Landespolizeidirektor Werner Fasching ein. Im Visier waren ein aus dem Burgenland stammender Wiener, damals 32 Jahre, und eine in Wien lebende Ungarin (28). Als Großhändler fungierte dort ein 56-Jähriger. Für den Cannabis-Verkauf brach er mit zwei Komplizen (51, 54) in illegale Plantagen ein. In einem Fall war es ein Versteck mit 400 Hanfpflanzen in einem leeren Haus in Mödling (NÖ).