Galaxy Note 10 kommt ohne Bixby-Knopf und Klinke

Neue Video-Features für die Kamera

Bei der Kamera - sie ähnelt jener im Galaxy S10 - will man vor allem an der Videofront nachgebessert haben und nun Funktionen wie ein „Zoom-Mikrofon“, einen verbesserten Bildstabilisator und Live-Focus-Videos mit unscharfem Hintergrund bieten. Einen Video-Editor, mit dem man Videos gleich zurechtschneiden kann, will man ebenfalls beilegen. Ein Screen Recorder und eine „AR Doodle“-Funktion ermöglichen die Aufnahme des Smartphone-Bildschirms und Notizen in Videos.