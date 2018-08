Samsung Note 9: Ist toll bei 1250 Euro gut genug?

Überhaupt erschien uns Samsungs Android-Interpretation am Note 9 etwas überladen. Sie strotzt - teils natürlich durch Features wie den Eingabestift oder den englischsprachigen Bixby bedingt - nur so vor Software-Dreingaben. Viele Programme gibt es doppelt - in der Google- und der Samsung-Variante, zudem sind einige Microsoft-Apps - OneDrive immerhin mit 100 Gigabyte Cloud-Speicher inklusive - beigelegt. Bloatware wie ein Hotelbuchungs-Tool kann zwar bei der Ersteinrichtung abgewählt werden, insgesamt gefällt uns das überladene Samsung-Android aber in Zeiten schlanker Android-One-Geräte nicht besonders gut.