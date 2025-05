Das verflixte 22. Match – Grabher wurde entzaubert

Nachdem Julia Grabher zuletzt die Turniere auf Sardinien (It), in Koper (Slo) und Chiasso (Sz) gewinnen konnte, musste sie sich in Wiesbaden der Weltranglisten-102., der Ungarin Anna Bondar nach 95Minuten mit 2:6, 4:6 geschlagen geben.

Die Chancen auf ihren vierten Turniersieg in Serie – ihren 18. insgesamt – wären aber sehr wohl da gewesen. Besonders im ersten Satz. Da vergab die 28-jährige Vorarlbergerin nicht weniger als sieben Breakchancen und so stand es nach 47 Spielminuten 6:2 für die top gesetzte Bondar.