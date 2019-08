Singles halten an Erinnerungsstücken fest

Für Wiener ist es schwer, steirische Singles sind am abgeklärtesten

Mit der Vergangenheit des Partners konfrontiert zu werden, ist für Singles in Wien am schwersten. 13 Prozent möchten in keiner Weise an die Ex-Partner erinnert werden. Sogar der Besuch der gleichen Restaurants oder Urlaubsorte wird abgelehnt. Die oberösterreichischen Singles sind ebenfalls kein Fan von Aufbewahren der Erinnerungsstücke und handeln eher impulsiv: Nach einer Trennung werden diese Dinge hier meist weggeworfen, worüber sich ein Sechstel der Singles im Nachhinein ärgert. Bei einem neuen Partner sehen die Oberösterreicher und Oberösterreicherinnen den Ex-Faktor aber sehr entspannt, für 57 Prozent gehört ein Leben davor einfach dazu. Ganz anders sieht das bei den steirischen Singles aus. Hier will die Mehrheit mit der Vergangenheit abschließen, nur für 16 Prozent ist der oder die Ex ein Teil des Lebens. Besonders bei einer neuen Partnerschaft wird das Behalten von Erinnerungsstücken bei knapp einem Fünftel der steirischen Singles als Zeichen gesehen, dass der Partner noch nicht mit dem oder der Ex abgeschlossen hat.