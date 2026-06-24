Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eisige Abkühlung

Gewinnen Sie Gutscheine für den Eis-Greissler

Gewinnspiele
24.06.2026 07:00
(Bild: Eis-Greissler)
Porträt von Sponsoring
Von Sponsoring

Natürlicher Geschmack, ausgewählte Zutaten und Milch von den eigenen Kühen – das ist es, was das Eis vom Eisgreissler ausmacht. Jede Sorte schmeckt so, wie sie heißt. Das Birneneis schmeckt wie Birne – nur eben gekühlt – und das Erdbeereis wie eine gefrorene, frische Erdbeere. Auch kreative Aromen, wie Karamell, Bärlauch, Butterkeks oder Kürbiskernöl, dürfen nicht fehlen. Zur anstehenden großen Hitzewelle verlost die „Krone“ Gutscheine für den Eis-Greissler. 

Die Milch für das leckere Eis des Eisgreisslers kommt von unseren eigenen Kühen, die in Krumbach auf den Wiesen weiden. Andrea & Georg Blochberger bewirtschaften einen Hof mit rund 40 Milchkühen. Direkt vom Kuhstall gelangt die Milch über die Molkerei zur Produktion, wo sie frisch pasteurisiert mit frischem Obst, Kräutern, knackigen Nüssen und Gewürzen von Sonnentor gemischt wird. Für das Fruchteis wird jedoch auf die frische Milch verzichtet, weshalb sie auch für Veganer geeignet ist. Und auch zuckerreduzierte Sorten gibt es. 

(Bild: Eis-Greissler)

Eis-Greissler erleben
Beim Eis-Greissler in Krumbach, dort, wo die frische Milch herkommt und die Kühe weiden, kannst du Eis nicht nur schmecken, sondern auch erleben. Im Erlebnispark kannst du einen unvergesslichen Tag mit Spiel, Spaß und Action verbringen. Egal ob auf dem Milchshaker, in der Wasserwelt, der Bucklbahn oder den Hüpfpolstern. Was Sie sonst noch im Eis-Greissler Erlebnispark erwartet, finden Sie HIER

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost nun 10 Gutscheine für Eisboxen vom Eis-Greissler mit je 1 Liter Fassungsvermögen sowie 50x4 Eisgutscheine für Eis vom Eis-Greissler. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 30.06, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gewinnspiele
24.06.2026 07:00
Loading
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Kult-Wirt und Freundin bei Motorradunfall getötet
171.496 mal gelesen
Der Betreiber des Schladminger Almrausch starb.
Oberösterreich
Volksschule steht nach dem Sommer ohne Lehrer da
137.119 mal gelesen
Krone Plus Logo
In der Volksschule St. Nikola an der Donau werden für das kommende Schuljahr noch drei ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
115.170 mal gelesen
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
1432 mal kommentiert
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Kolumnen
Wenn Kanzler-Elf auf Reisen geht, dann kostet das
1206 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Innenpolitik
Kanzler flog mit zehn Mitarbeitern zum WM-Spiel
819 mal kommentiert
Kanzler Stocker (li.) stimmte sich mit Fans schon auf das Österreich-Spiel ein.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf