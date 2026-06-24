Gewinnen Sie Gutscheine für den Eis-Greissler

Natürlicher Geschmack, ausgewählte Zutaten und Milch von den eigenen Kühen – das ist es, was das Eis vom Eisgreissler ausmacht. Jede Sorte schmeckt so, wie sie heißt. Das Birneneis schmeckt wie Birne – nur eben gekühlt – und das Erdbeereis wie eine gefrorene, frische Erdbeere. Auch kreative Aromen, wie Karamell, Bärlauch, Butterkeks oder Kürbiskernöl, dürfen nicht fehlen. Zur anstehenden großen Hitzewelle verlost die „Krone“ Gutscheine für den Eis-Greissler.
Die Milch für das leckere Eis des Eisgreisslers kommt von unseren eigenen Kühen, die in Krumbach auf den Wiesen weiden. Andrea & Georg Blochberger bewirtschaften einen Hof mit rund 40 Milchkühen. Direkt vom Kuhstall gelangt die Milch über die Molkerei zur Produktion, wo sie frisch pasteurisiert mit frischem Obst, Kräutern, knackigen Nüssen und Gewürzen von Sonnentor gemischt wird. Für das Fruchteis wird jedoch auf die frische Milch verzichtet, weshalb sie auch für Veganer geeignet ist. Und auch zuckerreduzierte Sorten gibt es.
Eis-Greissler erleben
Beim Eis-Greissler in Krumbach, dort, wo die frische Milch herkommt und die Kühe weiden, kannst du Eis nicht nur schmecken, sondern auch erleben. Im Erlebnispark kannst du einen unvergesslichen Tag mit Spiel, Spaß und Action verbringen. Egal ob auf dem Milchshaker, in der Wasserwelt, der Bucklbahn oder den Hüpfpolstern. Was Sie sonst noch im Eis-Greissler Erlebnispark erwartet, finden Sie HIER.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost nun 10 Gutscheine für Eisboxen vom Eis-Greissler mit je 1 Liter Fassungsvermögen sowie 50x4 Eisgutscheine für Eis vom Eis-Greissler. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 30.06, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.