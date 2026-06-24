Gewinnen Sie Gutscheine für den Eis-Greissler

Die Milch für das leckere Eis des Eisgreisslers kommt von unseren eigenen Kühen, die in Krumbach auf den Wiesen weiden. Andrea & Georg Blochberger bewirtschaften einen Hof mit rund 40 Milchkühen. Direkt vom Kuhstall gelangt die Milch über die Molkerei zur Produktion, wo sie frisch pasteurisiert mit frischem Obst, Kräutern, knackigen Nüssen und Gewürzen von Sonnentor gemischt wird. Für das Fruchteis wird jedoch auf die frische Milch verzichtet, weshalb sie auch für Veganer geeignet ist. Und auch zuckerreduzierte Sorten gibt es.