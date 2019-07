Li Peng, der „Schlächter von Peking“, ist tot

Sein Name bleibt für immer mit dem Pekinger Massaker verbunden. Als im Mai 1989 der reformerische Parteichef Zhao Ziyang gestürzt wurde, war es Ministerpräsident Li Peng, der in einer flammenden Rede den Ausnahmezustand über Peking verhängte. Dafür empfingen ihn Demonstranten in westlichen Metropolen später als „Schlächter von Peking“. Den Militäreinsatz, dem Hunderte Menschen zum Opfer gefallen waren, hat er später immer offensiv als richtig verteidigt.