Kreissäge unterscheidet zwischen Holz und Finger

Sägeblatt verschwindet innerhalb Millisekunden

Neben der Sensorik zur Detektion von menschlichem Gewebe im Nahbereich einer Säge haben die TU-Techniker eine spezielle elektromagnetische Bewegungseinheit entwickelt, die das Sägeblatt binnen Millisekunden in das Innere des Gerätes verschwinden lässt. Die Säge wird dabei nicht beschädigt und ist innerhalb weniger Sekunden wieder einsatzbereit. Technologisch umgesetzt und unter dem Namen „Preventive Contact System“ vermarktet wird die neue Technologie vom Holzbearbeitungsmaschinen-Hersteller Felder in Hall in Tirol.