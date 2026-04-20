Crash auf Einsatzfahrt: Drei Polizisten verletzt

Drei Polizisten sind am Sonntagabend im Wiener Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus auf der Fahrt zu einem Einsatz verletzt worden. Das Polizeiauto touchierte bei einem Überholvorgang das Auto eines 27-Jährigen und krachte anschließend unter anderem gegen einen Baucontainer.
Gegen 22.30 Uhr waren die Polizisten mit dem Einsatzwagen mit Blaulicht auf der Sechshauser Straße unterwegs. Auf Höhe der Dreihausgasse wollte der Lenker einen Pkw überholen. Zeitgleich bog der Lenker dieses Wagens jedoch in die Dreihausgasse ab.
Es kam zur Kollision, infolgedessen wurde das Polizeiauto gegen einen Baucontainer, einen geparkten Pkw und einen Stromkasten geschleudert.
Die drei Polizisten wurden von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht. Der Lenker des anderen Wagens – ein 27-jähriger Rumäne – blieb unverletzt.
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