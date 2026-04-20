Nach Kollaps: Läufer attackiert Frau und Beamtin

Am Sonntag ist es beim Vienna City Marathon zu einem heftigen Zwischenfall gekommen: Ein 39-jähriger Läufer brach kurz vor dem Ziel zusammen und attackierte kurz darauf seine Ehefrau sowie eine Polizistin.
Polizeischüler, die entlang der Strecke als Posten im Einsatz waren, reagierten rasch und brachten den Mann zum Rettungsdienst. Als der 39-Jährige wenig später wieder zu sich kam, ging er plötzlich auf seine Ehefrau los und riss sie an den Haaren.
Polizistin in Finger gebissen
Eine Polizistin griff ein, um den Angriff zu stoppen, und wurde dabei von dem Läufer in den Finger gebissen. Die Beamten nahmen den 39-Jährigen fest. Er wurde anschließend in ein Spital gebracht und dort behandelt.
Anzeige auf freiem Fuß
Die Polizei vermutet, dass das Verhalten des Mannes auf seinen Schockzustand zurückzuführen war – das ändert jedoch nichts daran, dass es sich um eine gewalttätige Attacke handelt.
Auch die Polizistin musste im Krankenhaus behandelt werden und konnte ihren Dienst nicht fortsetzen. Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.
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