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Drama beim Marathon

Nach Kollaps: Läufer attackiert Frau und Beamtin

Wien
20.04.2026 11:26
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Am Sonntag ist es beim Vienna City Marathon zu einem heftigen Zwischenfall gekommen: Ein 39-jähriger Läufer brach kurz vor dem Ziel zusammen und attackierte kurz darauf seine Ehefrau sowie eine Polizistin.

0 Kommentare

Polizeischüler, die entlang der Strecke als Posten im Einsatz waren, reagierten rasch und brachten den Mann zum Rettungsdienst. Als der 39-Jährige wenig später wieder zu sich kam, ging er plötzlich auf seine Ehefrau los und riss sie an den Haaren.

Polizistin in Finger gebissen
Eine Polizistin griff ein, um den Angriff zu stoppen, und wurde dabei von dem Läufer in den Finger gebissen. Die Beamten nahmen den 39-Jährigen fest. Er wurde anschließend in ein Spital gebracht und dort behandelt.

Kurz vor dem Zieleinlauf des Vienna City Marathons kollabierte ein 39-jähriger Läufer.
Kurz vor dem Zieleinlauf des Vienna City Marathons kollabierte ein 39-jähriger Läufer.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Anzeige auf freiem Fuß
Die Polizei vermutet, dass das Verhalten des Mannes auf seinen Schockzustand zurückzuführen war – das ändert jedoch nichts daran, dass es sich um eine gewalttätige Attacke handelt.

Hilfe für Betoffene:

Auch die Polizistin musste im Krankenhaus behandelt werden und konnte ihren Dienst nicht fortsetzen. Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.

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