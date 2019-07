RH: Akademie-Förderungen gesetzeswidrig verwendet

Gesamtförderungen in Höhe von 10,5 Millionen Euro

Die Gesamtförderungen der Parteiakademien stiegen im Prüfungszeitraum von rund 10,45 Millionen Euro auf rund 10,50 Millionen Euro, was einer Erhöhung von 0,4 Prozent entspricht. Im Jahr 2017 erhielt das Renner-Institut der SPÖ rund 2,45 Millionen Euro, die Politische Akademie der ÖVP 2,42 Millionen und das Freiheitliche Bildungsinstitut zwei Millionen. Rund 1,6 Millionen gingen an die grüne Bildungswerkstatt, 1,06 Millionen an das NEOS Lab. Das Team Stronach erhielt 994.582 Euro.