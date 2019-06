Flüchtiger Mörder (26) von Park Rangers erschossen

In dem Park campiert

Powell gab in Todesangst mehrere Schüsse ab, wie er sagte, denn Alaniz ging mit der gezogenen Waffe immer weiter auf sie zu. Dreimal traf er den 26-Jährigen: in der Schulter, der rechten Hüfte und in die rechte Seite des Oberkörpers. Alaniz starb. In seinem Rucksack fanden die Beamten haufenweise Munition und Pilze, die Alaniz konsumiert haben dürfte. Die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung stehen aber noch aus. Nicht weit vom Ort des Geschehens stießen die Ermittler dann auf seinen Schlafsack und weitere persönliche Gegenstände.