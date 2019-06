Stichattacke erfunden: Frau verletzte sich selbst

Kehrtwende im Fall der angeblichen Stichattacke auf eine 42-jährige Kärntnerin in Treffen: Wie die Polizei am Dienstagabend bekannt gab, dürfte sich Frau die Verletzung im Bauchbereich selbst zugefügt haben. Am Montag hatte es noch geheißen, sie sei von zwei Männern vor ihrem Wohnhaus angegriffen worden. Daher wurde eine Großfahndung eingeleitet.