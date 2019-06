Anträge zu „Privatisierungsstopp von Trinkwasser“

Auch die SPÖ will jetzt das öffentliche Trinkwasser in Österreich per Gesetz vor Privatisierung schützen. Ein entsprechender Antrag solle bei der Plenarsitzung kommende Woche eingebracht werden, kündigte die Partei an. Damit solle gewährleistet werden, dass die Wasserver- und -entsorgung in öffentlicher Hand bleibe.