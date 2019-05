Strache trat ab: Video ein „gezieltes Attentat“

„Ich hatte bereits viele Verleumdungen zu ertragen“

Neben seinem Amt als Vizekanzler gibt Strache nach 14 Jahren an der Spitze der FPÖ auch jenes des Parteichefs ab. „Man hat in der Vergangenheit schon öfter versucht, mich zu Fall zu bringen. Ich hatte viele Verleumdungen zu ertragen“, so Strache in seinem Statement vor der Presse, vor die er flankiert von den FPÖ-Ministern Herbert Kickl, Beate Hartinger-Klein, Karin Kneissl und Hofer getreten war, der als nächster Vizekanzler gehandelt wird, sollte Kurz nicht auf Neuwahlen bestehen.