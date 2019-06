EU-Staaten wollen Asylwerber schneller abschieben

Den geringen Fortschritt kritisierten am Freitag in Luxemburg der UN-Flüchtlingshochkommissar Filippo Grandi und der Direktor der UN-Organisation für Migration, Antonio Vitorino. „Trotz des erheblichen Rückgangs der ankommenden Asylwerber und Migranten in Europa seit 2016 fehlt noch immer ein umfassender Ansatz“, teilten die Organisationen nach dem Besuch der beiden in Luxemburg mit. Es sei Zeit, aus den Lektionen der vergangenen Jahre zu lernen.