BMW F 850 GS Adventure: Auf dem Thron ihrer Klasse

Das Gewicht ist ein Thema

Das klingt alles nach einem Offroad-Wunder, mit dem man spielerisch durchs Gelände pflügt. Die Wahrheit ist: Die BMW F 850 GS Adventure wiegt mit 90 Prozent Sprit im Tank satte 244 kg, und da sind noch keine Extras an Bord, wie etwa die herrlichen Alukoffer. Im Vergleich zur Standard-GS bringt sie 15 Kilo mehr auf die Waage. Im Vergleich zur Mittelklasse-Konkurrenz ist der Abstand noch größer: So steht bei der KTM 790 Adventure ein Gewicht von 210 kg im Typenschein, Yamaha gibt für die brandneue Ténéré 700 gar nur 204 kg an. Das sind Welten. Und das merkt man beim Fahren, weil die BMW kein Ausbund an Wendigkeit sein kann, zudem etwas schwerfälliger beschleunigt als die gleich starke KTM. Doch die Stärken der GS liegen anderswo.