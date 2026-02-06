Horror-Unfall 2025: Motorsportler kehrt zurück

Schüler schützen Senioren vor Internet-Abzockern
Idee in Taxenbach
Infolge eines Rennunfalls hat Elias Bacher vor einem Jahr mehrere schwere Verletzungen erlitten. Dabei hätte der Pinzgauer auch seinen Unterschenkel verlieren können, hatte aber Glück im Unglück. Am kommenden Wochenende macht der Pinzgauer endlich wieder das, was er am liebsten macht: Rennen fahren.
Verletzungen gehören zum Leben eines Snowcrossers dazu. Elias Bacher aus Bramberg hat mit fast 24 Jahren schon einige Erfahrungen damit gemacht. Mehrere Bänderrisse und Knochenbrüche hat der Pinzgauer schon hinter sich. „Die Schultern habe ich mir insgesamt schon achtmal ausgekugelt“, erklärt er.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.