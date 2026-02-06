Horror-Unfall 2025: Motorsportler kehrt zurück

Verletzungen gehören zum Leben eines Snowcrossers dazu. Elias Bacher aus Bramberg hat mit fast 24 Jahren schon einige Erfahrungen damit gemacht. Mehrere Bänderrisse und Knochenbrüche hat der Pinzgauer schon hinter sich. „Die Schultern habe ich mir insgesamt schon achtmal ausgekugelt“, erklärt er.