Neue Schul-Apps sorgen vor Start für Zündstoff

Ab Herbst 2026 sollen Schulen erstmals über eine Plattform des Bildungsministeriums qualitätsgesicherte digitale Lernprogramme erwerben können. Der Probebetrieb des „Marktplatz Lernapps“ startet nach den Semesterferien. Beim ÖBV sieht man das Vorhaben grundsätzlich positiv, äußert jedoch deutliche Bedenken hinsichtlich der Qualitätssicherung.

Qualitätsstandards, wie bei gedruckten Büchern gefordert

ÖBV-Geschäftsführer Philipp Nussböck bezeichnete den Marktplatz als „sehr erfreuliche Nachricht“ für Mittelschulen, AHS und berufsbildende mittlere und höhere Schulen. Schulbuchverlage hätten seit Jahren eine gesicherte Finanzierung digitaler Bildungsmedien gefordert. Allerdings müssten für digitale Angebote dieselben Qualitätsstandards gelten wie für gedruckte Schulbücher.