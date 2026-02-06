Schüler schützen Senioren vor Internet-Abzockern

Im Stationsbetrieb nahmen sich die Schüler viel Zeit, um den Senioren die Gefahren zu schildern und wie man ihnen entgehen könnte. Dabei schilderten die interessierten Pensionisten, welche Erfahrungen sie schon gemacht hatten, und manche erzählten sogar, dass sie bereits in eine Falle getappt sind. (Bild: Kerstin Jönsson)