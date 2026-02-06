Vorteilswelt
Mehr Orte, mehr Feiern

Harmonie, weite Wege und Auftritt der Superstars

Olympia
06.02.2026 06:30
Mariah Carey wird bei der Eröffnungsfeier die Stimmung anheizen.
Mariah Carey wird bei der Eröffnungsfeier die Stimmung anheizen.(Bild: AFP/AFP / SID)
Porträt von Alexander Hofstetter
Porträt von Peter Moizi
Von Alexander Hofstetter und Peter Moizi

Schon mit der Eröffnungsfeier wird bei den Olympischen Winterspiele 2026 Neuland betreten. Denn aufgrund der weiten Distanzen wird die Party an vier Orten gleichzeitig steigen. Dabei gibt es erstmals auch zwei olympische Flammen – und multiples Spektakel in vielerlei Hinsicht.

0 Kommentare

Pop-Weltstar Mariah Carey und der legendäre Tenor Andrea Bocelli werden der Eröffnungsfeier im Mailänder San-Siro-Stadion am Freitag Glanz verleihen, eine „Brücke zwischen Musik und Sport“ schlagen. Mariah wird diesmal nicht die Weihnachtseuphorie anheizen, sondern auf Italienisch die Olympia-Begeisterung entfachen.

