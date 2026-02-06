Harmonie, weite Wege und Auftritt der Superstars

Klare Ansage an Ronaldo! „Egal, wie bedeutend …“
Schon mit der Eröffnungsfeier wird bei den Olympischen Winterspiele 2026 Neuland betreten. Denn aufgrund der weiten Distanzen wird die Party an vier Orten gleichzeitig steigen. Dabei gibt es erstmals auch zwei olympische Flammen – und multiples Spektakel in vielerlei Hinsicht.
Pop-Weltstar Mariah Carey und der legendäre Tenor Andrea Bocelli werden der Eröffnungsfeier im Mailänder San-Siro-Stadion am Freitag Glanz verleihen, eine „Brücke zwischen Musik und Sport“ schlagen. Mariah wird diesmal nicht die Weihnachtseuphorie anheizen, sondern auf Italienisch die Olympia-Begeisterung entfachen.
