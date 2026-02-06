Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

TV-Star bangt um Mama

FBI setzt im Fall Guthrie 50.000 $ Belohnung aus

Society International
06.02.2026 07:17
US-Moderatorin Savannah Guthrie appellierte unter Tränen an die mutmaßlichen Entführer ihrer ...
US-Moderatorin Savannah Guthrie appellierte unter Tränen an die mutmaßlichen Entführer ihrer Mutter. Jetzt setzte das FBI zudem 50.000 Dollar Belohnung für Hinweise zu dem Fall aus.(Bild: instagram.com/savannahguthrie)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Fall der verschwundenen Mutter der US-Moderatorin Savannah Guthrie hat das FBI eine Belohnung von 50.000 US-Dollar (42.301,18 Euro) ausgesetzt. Gesucht werden Hinweise, die zur Auffindung der 84-jährigen Nancy Guthrie oder zur Festnahme und Verurteilung von Verantwortlichen führten, wie der Leiter der FBI-Außenstelle Phoenix bei einer Pressekonferenz im US-Bundesstaat Arizona sagte.

0 Kommentare

Guthrie war zuletzt am Samstagabend gesehen worden. Die Polizei geht davon aus, dass sie aus ihrem Haus in Arizona entführt wurde. Der zuständige Sheriff Chris Nanos betonte, die Ermittler hätten weiterhin keine Tatverdächtigen. Man gehe nach wie vor davon aus, dass Guthrie „noch da draußen“ sei. Einen bestätigten Hinweis darauf, dass sie noch lebt, gebe es jedoch bisher nicht.

Blutspur im Haus
Die Ermittler legten zudem eine ungefähre zeitliche Rekonstruktion der Ereignisse vor. Demnach wurde Guthrie am Samstagabend von Familienangehörigen zu ihrem Haus gebracht. In der Nacht trennte sich die Türklingel-Kamera vom Netz; wenig später registrierte eine Software eine Person auf dem Grundstück – Bildmaterial existiert dazu nach Angaben der Behörden nicht.

Wo ist Nancy Guthrie? Die Mutter von US-TV-Star Savannah Guthrie ist seit dem Wochenende ...
Wo ist Nancy Guthrie? Die Mutter von US-TV-Star Savannah Guthrie ist seit dem Wochenende verschwunden. Die Polizei geht von einer Entführung aus.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Am Sonntagvormittag bemerkte die Familie das Verschwinden, kurz darauf wurde der Notruf abgesetzt. Forensisch gesichert sei bisher lediglich eine Blutspur im Eingangsbereich des Hauses, die per DNA eindeutig Nancy Guthrie zugeordnet worden sei.

Erpresserschreiben aufgetaucht?
Zu einem mutmaßlichen Erpresserschreiben, das an Medien verschickt worden sei, teilte das FBI mit, man nehme dieses ernst und ermittle dazu. Das Schreiben enthalte eine Geldforderung und Fristen, es gebe jedoch keinen überprüfbaren Lebensbeweis und bisher keine weitere Kontaktaufnahme.

Die Ermittler sprachen von konkreten Details in dem Schreiben, ob diese Angaben auf tatsächliches Täterwissen hindeuten, sei noch unklar. Die Ermittler warnten zugleich vor Trittbrettfahrern. Im Zusammenhang mit einer vorgetäuschten Erpressungsforderung sei eine Person festgenommen worden.

Lesen Sie auch:
Savannah Guthrie richtete unter Tränen einen Appell an die Enführer, die ihre Mutter in ihrer ...
„Sind gesprächsbereit“
US-TV-Star richtet Appell an Entführer von Mutter
05.02.2026
Fieberhafte Suche
US-TV-Star bangt nach Entführung um Mutter (84)
03.02.2026

Motiv unbekannt
Die Tochter von Nancy Guthrie, US-Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie, hatte sich zuvor mit einer emotionalen Botschaft an den oder die Entführer gewandt. „Wir müssen zweifelsfrei wissen, dass sie lebt und dass Sie sie (in ihrer Gewalt) haben“, sagte Guthrie in einem Video, das auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht wurde. „Wir möchten von Ihnen hören und sind bereit, zuzuhören. Bitte melden Sie sich bei uns.“

Selbst US-Präsident Donald Trump hat sich inzwischen in den Fall eingeschaltet, der seit Tagen landesweit Schlagzeilen macht. Er teilte auf der Plattform Truth Social mit, er habe mit Guthrie gesprochen und ihr die Unterstützung der Bundesstrafverfolgungsbehörden zugesichert. „Wir setzen alle Ressourcen ein, um ihre Mutter sicher nach Hause zu bringen.“ Die Gebete der Nation seien bei ihr und ihrer Familie. „GOTT SEGNE UND BESCHÜTZE NANCY“, schrieb Trump. Zum Motiv hinter der mutmaßlichen Entführung ist bisher nichts bekannt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
136.985 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Oberösterreich
„Trend zu traditionellen Ehefrauen besorgt uns“
101.119 mal gelesen
Krone Plus Logo
Janine Kohl-Peterke ist Marktbereichsleiterin der Sparkasse Oberösterreich.
Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
84.355 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Mehr Society International
Hingucker-Schmuckstück
Margot Robbie im haarigen Naked-Dress in London
TV-Star bangt um Mama
FBI setzt im Fall Guthrie 50.000 $ Belohnung aus
Und Hardy ist raus!
Ziegenpenis für Gil: „Kauen, schlucken, schlucken“
Heiß wie eh und je!
Sexy Madonna tanzt in Dessous zurück ins Jahr 1992
Für seine Katherine
Chris Pratt: „Behandle jeden Tag wie Valentinstag“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf