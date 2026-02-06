Trump will gestürzte Kolumbus-Statue vor Haustür

Kein Stein bleibt auf dem anderen

Die mögliche Aufstellung der Kolumbus-Statue wäre nicht die einzige jüngste Veränderung auf dem Gelände des Weißen Hauses. Zuletzt sorgte der Baubeginn eines nahezu 400 Millionen Dollar teuren Ballsaals sowie der Abriss des Ostflügels für Kontroversen. Zudem setzte Trump im Oktober per Dekret durch, dass eine zuvor gestürzte Statue des konföderierten Generals Albert Pike wieder in Washington aufgestellt wurde – sie ist bis heute das einzige Freiluftdenkmal für einen Konföderierten in der US-Hauptstadt.