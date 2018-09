BMW F 850 GS: Luxus statt Reiseenduro-Mittelklasse

Voll geländetauglich

Mit höherem Gewicht und Luxusausstattung mag man vielleicht nicht sofort an echtes Gelände denken, aber tatsächlich ist die F 850 dafür gemacht. Das ABS ist grundsätzlich abschaltbar. Serienmäßig ist sie die GS mit Enduro-Straßenreifen gummiert, Stollenreifen kosten keinen Aufpreis. Offrad-Fans sollten „Fahrmodi Pro“ ordern, dadurch bekommt man (zusätzlich zu „Rain“ und „Road“) noch die Fahrmodi „Dynamic“, „Enduro“ und „Enduro Pro“. Letzterer muss per Codierstecker aktiviert werden und ist auf Stollenreifen ausgelegt. So lässt sich das ABS offroadmäßig anpassen, also am Hinterrad abschalten, während das Vorderrad geländeadaptiert regelt.