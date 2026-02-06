Spannung vor Abfahrtstraining: Riesch warnt Vonn!

„Es ist ein Ritt auf Messers Schneide, was sie sich da in Cortina zumutet“, so Riesch gegenüber der „Rheinischen Post“. Zwar sei Vonn offenbar topfit und habe laut eigenen Angaben auch keine Schmerzen – ein großes „Aber“ bleibt für Riesch dennoch: „Es ist in einer Extremsituation eben das Kreuzband des linken Knies gerissen. Das ist sehr riskant.“