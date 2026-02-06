Spannung vor Abfahrtstraining: Riesch warnt Vonn!

Kann Lindsey Vonn trotz Kreuzbandriss für ein Olympia-Märchen sorgen? Das erste durchgeführte Abfahrtstraining in Cortina am Freitag (ab 11.30 Uhr im Sportkrone.at-Liveticker) könnte einen Hinweis darauf geben. Ihre langjährige Kontrahentin Maria Riesch hat die Ski-Queen im Vorfeld aber vor den Risiken gewarnt.
„Es ist ein Ritt auf Messers Schneide, was sie sich da in Cortina zumutet“, so Riesch gegenüber der „Rheinischen Post“. Zwar sei Vonn offenbar topfit und habe laut eigenen Angaben auch keine Schmerzen – ein großes „Aber“ bleibt für Riesch dennoch: „Es ist in einer Extremsituation eben das Kreuzband des linken Knies gerissen. Das ist sehr riskant.“
Es gab bereits früher einen Versuch
Die US-Amerikanerin möchte sich von der Verletzung, die sie sich ausgerechnet bei der Olympia-Generalprobe in Crans-Montana zugezogen hatte, nicht stoppen lassen. Am Donnerstag postete sie auf Instagram ein Video, das sie beim Härtetest für ihr Knie zeigte.
Riesch versteht den Ehrgeiz der US-Amerikanerin, allerdings habe Vonn bereits einmal versucht, mit einem Kreuzbandriss ein Rennen zu fahren. Aufgrund der Schmerzen sei sie dann aber ausgestiegen. Ihre langjährige Kontrahentin sehe aber wohl die Chance, dass es dieses Mal klappt, so Riesch, die abschließend betont: „Eine Medaille wäre eine absolute Sensation.“
