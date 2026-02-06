Sexueller Übergriff: Millionenstrafe für Uber

Ein Geschworenengericht in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona hat den Fahrdienstleister Uber am Donnerstag wegen des sexuellen Übergriffs durch einen Fahrer zu einer Zahlung von 8,5 Millionen Dollar (rund 7,2 Millionen Euro) verurteilt. Bei dem Fall handelte es sich um das erste von mehr als 3000 ähnlichen Verfahren gegen Uber, die vor einem US-Bundesgericht zusammengefasst wurden.