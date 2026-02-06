Rams-Quarterback Stafford erstmals MVP in NFL

Stafford hatte mit 4.707 Yards Raumgewinn nach Pässen und 46 Touchdowns die Bestwerte der NFL in beiden Kategorien vorzuweisen. Auch seine Quote von Touchdowns zu Interceptions war besser als die aller anderen Quarterbacks in der Liga. Stafford hatte in der Saison eine Phase von acht Partien mit insgesamt 28 Touchdown-Pässen und keiner Interception.