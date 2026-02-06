Mann reinigte im Zug seine Schreckschusspistole

Am Donnerstag gegen 14 Uhr fuhr der 37-jährige deutsche Staatsbürger aus Zell an der Pram mit dem Zug von Ried im Innkreis nach Neumarkt. Dabei holte er im Zugabteil eine kurz zuvor erworbene Schreckschusspistole aus seinem Rucksack, um diese zu reinigen. Mehrere Fahrgäste nahmen dies wahr, fühlten sich dadurch bedroht und verständigten die Polizei.