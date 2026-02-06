Vorteilswelt
Schock für Passagiere

Mann reinigte im Zug seine Schreckschusspistole

Oberösterreich
06.02.2026 08:00
Die Pistole musste der Mann abgeben (Symbolbild).
Die Pistole musste der Mann abgeben (Symbolbild).(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Einen regelrechten Schock erlitten zahlreiche Passagiere in einem Zug in Oberösterreich, als ein 37-Jähriger plötzlich eine Pistole aus seinem Rucksack herausholte und völlig ungeniert begann, diese zu reinigen ...

0 Kommentare

Am Donnerstag gegen 14 Uhr fuhr der 37-jährige deutsche Staatsbürger aus Zell an der Pram mit dem Zug von Ried im Innkreis nach Neumarkt. Dabei holte er im Zugabteil eine kurz zuvor erworbene Schreckschusspistole aus seinem Rucksack, um diese zu reinigen. Mehrere Fahrgäste nahmen dies wahr, fühlten sich dadurch bedroht und verständigten die Polizei.

Waffenverbot ausgesprochen
Am Bahnhof Neumarkt konnte der Mann von der Polizei im Zugabteil gesichert und zur Polizeiinspektion gebracht werden. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen, die ungeladene Schreckschusspistole inklusive Zubehör und Patronen vorläufig sichergestellt. Er wird angezeigt.

Oberösterreich

