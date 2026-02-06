Ohne Vorwarnung: Haltestelle um 200 Meter verlegt

Schnellen Schrittes machte sich der Salzburger zur nächsten Haltestelle in der Sterneckstraße stadtauswärts auf. Nur um nach der Fußgängerampel an der Karl-Renner-Straße, rund 200 Meter weiter, erstaunt die Augen auf ein altes Haltestellen-Schild zu richten. Die Salzburg Linien, die den Obus betreiben, hatten den Stopp hierher verlegt. „Das macht doch alles keinen Sinn“, ärgert sich der Leser noch Tage später. Zum einen sei die nächste Bus-Station schon in Sichtweite, zum anderen heiße die Haltestelle weiter Vogelweiderstraße. „Das ist und bleibt verwirrend.“