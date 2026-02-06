Klare Ansage an Ronaldo! „Egal, wie bedeutend …“

Die saudi-arabische Fußball-Liga hat Cristiano Ronaldo Medienberichten zufolge eine klare Ansage gemacht. „Cristiano hat sich seit seiner Ankunft voll und ganz für Al Nassr engagiert und eine wichtige Rolle für das Wachstum und die Ambitionen des Vereins gespielt“, erklärte ein Sprecher laut dem britischen Sender BBC und der Nachrichtenagentur PA: „Aber kein Einzelner – egal wie bedeutend er auch sein mag – trifft Entscheidungen, die über seinen eigenen Verein hinausgehen.“
Berichten zufolge soll der portugiesische Superstar darüber verärgert sein, dass der Saudi Public Investment Fund in Ronaldos Augen während der Transferperiode nicht genug in seinen Klub Al Nassr investiert hat. Dagegen holte Rivale Al Hilal, an dem der Saudi Public Investment Fund auch 75 Prozent Anteile hat, beispielsweise Ronaldos ehemaligen Real-Madrid-Teamkollegen Karim Benzema.
Der Liga-Sprecher betonte, dass die Saudi Pro League, in die Ronaldo im Jänner 2023 gewechselt war, auf einem einfachen Prinzip basiere: Jeder Verein agiere unabhängig unter denselben Regeln. „Die Vereine haben ihre eigenen Vorstände, ihre eigenen Führungskräfte und ihre eigene Fußballleitung. Entscheidungen über Neuverpflichtungen, Ausgaben und Strategien liegen bei diesen Vereinen, innerhalb eines finanziellen Rahmens, der Nachhaltigkeit und Wettbewerbsausgleich gewährleisten soll“, sagte PA zufolge der Sprecher.
Ronaldo fehlte zuletzt
Ronaldo hatte zuletzt beim Spiel gegen Al Riyadh gefehlt, verletzt soll er nicht gewesen sein. Ob er an diesem Freitag gegen Al Ittihad wieder dabei ist, blieb zunächst offen. Laut der portugiesischen Sportzeitung „Record“ soll Ronaldos Vertrag bei Al-Nassr eine Ausstiegsklausel beinhalten. Die Ablösesumme soll bei 50 Millionen Euro liegen.
