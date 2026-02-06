Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Saudi-Liga verärgert

Klare Ansage an Ronaldo! „Egal, wie bedeutend …“

Fußball International
06.02.2026 06:48
Ronaldo hatte zuletzt beim Spiel gegen Al Riyadh gefehlt, verletzt soll er nicht gewesen. sein.
Ronaldo hatte zuletzt beim Spiel gegen Al Riyadh gefehlt, verletzt soll er nicht gewesen. sein.(Bild: AFP/APA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die saudi-arabische Fußball-Liga hat Cristiano Ronaldo Medienberichten zufolge eine klare Ansage gemacht. „Cristiano hat sich seit seiner Ankunft voll und ganz für Al Nassr engagiert und eine wichtige Rolle für das Wachstum und die Ambitionen des Vereins gespielt“, erklärte ein Sprecher laut dem britischen Sender BBC und der Nachrichtenagentur PA: „Aber kein Einzelner – egal wie bedeutend er auch sein mag – trifft Entscheidungen, die über seinen eigenen Verein hinausgehen.“

0 Kommentare

Berichten zufolge soll der portugiesische Superstar darüber verärgert sein, dass der Saudi Public Investment Fund in Ronaldos Augen während der Transferperiode nicht genug in seinen Klub Al Nassr investiert hat. Dagegen holte Rivale Al Hilal, an dem der Saudi Public Investment Fund auch 75 Prozent Anteile hat, beispielsweise Ronaldos ehemaligen Real-Madrid-Teamkollegen Karim Benzema.

Der Liga-Sprecher betonte, dass die Saudi Pro League, in die Ronaldo im Jänner 2023 gewechselt war, auf einem einfachen Prinzip basiere: Jeder Verein agiere unabhängig unter denselben Regeln. „Die Vereine haben ihre eigenen Vorstände, ihre eigenen Führungskräfte und ihre eigene Fußballleitung. Entscheidungen über Neuverpflichtungen, Ausgaben und Strategien liegen bei diesen Vereinen, innerhalb eines finanziellen Rahmens, der Nachhaltigkeit und Wettbewerbsausgleich gewährleisten soll“, sagte PA zufolge der Sprecher.

Lesen Sie auch:
Weigert sich Cristiano Ronaldo (li.), für Al-Nassr- aufzulaufen?
„Extrem unzufrieden“
Streik! Große Aufregung um Cristiano Ronaldo
02.02.2026

Ronaldo fehlte zuletzt
Ronaldo hatte zuletzt beim Spiel gegen Al Riyadh gefehlt, verletzt soll er nicht gewesen sein. Ob er an diesem Freitag gegen Al Ittihad wieder dabei ist, blieb zunächst offen. Laut der portugiesischen Sportzeitung „Record“ soll Ronaldos Vertrag bei Al-Nassr eine Ausstiegsklausel beinhalten. Die Ablösesumme soll bei 50 Millionen Euro liegen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
136.983 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
135.086 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Oberösterreich
„Trend zu traditionellen Ehefrauen besorgt uns“
100.358 mal gelesen
Krone Plus Logo
Janine Kohl-Peterke ist Marktbereichsleiterin der Sparkasse Oberösterreich.
Mehr Fußball International
Saudi-Liga verärgert
Klare Ansage an Ronaldo! „Egal, wie bedeutend …“
Hier im Liveticker
Union Berlin gegen Frankfurt 20.30 Uhr LIVE
Auch Frauen top
Rekord! So einen Transfer-Winter gab es noch nie
Krone Plus Logo
Nach Cup-Aufstieg
Gerald Scheiblehner gesteht: „Ich bin wahnsinnig!“
„Fühle mich hier wohl“
Mwene verlängert Vertrag beim FSV Mainz 05!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf