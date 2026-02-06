Pflegerin ließ 93-jährigen Mann am WC sitzen

Was die Tochter des beinamputierten Opfers der „Krone“ kurz darauf im Gerichtsgang erzählt, schlägt dem Fass den Boden aus. „Es war der 18. November letzten Jahres, als ich am späten Vormittag zufällig am Haus meines Vaters vorbeifuhr. Als ich die Pflegerin samt Reisekoffer davoneilen sah und sie stellte, meinte sie nur, dass sie jetzt ginge“, schildert die Pensionistin die merkwürdige Begegnung mit der Ungarin. Als die Höchsterin daraufhin zu ihrem Vater ins Haus eilt, um nach ihm zu sehen, traut sie ihren Augen nicht. „Mein Vater saß völlig hilflos auf der Toilette. Ohne meine Hilfe wäre er nicht in der Lage gewesen, sich zurück in den Rollstuhl zu hieven!“ Wenig später seien ihr auch die fehlenden 400 Euro aufgefallen.