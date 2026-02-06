Pflegerin ließ 93-jährigen Mann am WC sitzen

Zuerst stahl eine Ungarin in Vorarlberg einem 93-jährigen Pflegebedürftigen 400 Euro, dann machte sie sich mit Sack und Pack aus dem Staub. Den französischen Abgang verhinderte am Ende die Tochter des Opfers, die zufällig Zeugin der Fluchtaktion wurde. Nun wurde der Dame der Prozess gemacht.
Der Verhandlung am Donnerstag blieb die wegen Diebstahls angeklagte Ungarin fern – „unentschuldigt“, wie Richterin Verena Wackerle fürs Protokoll festhielt. Sehr zum Ärgernis aller Beteiligten, darunter auch die als Zeugin geladene Tochter des 93-jährigen Opfers. „Ich werde veranlassen, dass die Beschuldigte nun in ihrer Heimat Ungarn ausgeforscht und durch die Polizei einvernommen wird. Ist dies erst erfolgt, besteht die Möglichkeit in Österreich auf eine Verurteilung in Abwesenheit“, vertröstet die Rätin die Zeugin.
Was die Tochter des beinamputierten Opfers der „Krone“ kurz darauf im Gerichtsgang erzählt, schlägt dem Fass den Boden aus. „Es war der 18. November letzten Jahres, als ich am späten Vormittag zufällig am Haus meines Vaters vorbeifuhr. Als ich die Pflegerin samt Reisekoffer davoneilen sah und sie stellte, meinte sie nur, dass sie jetzt ginge“, schildert die Pensionistin die merkwürdige Begegnung mit der Ungarin. Als die Höchsterin daraufhin zu ihrem Vater ins Haus eilt, um nach ihm zu sehen, traut sie ihren Augen nicht. „Mein Vater saß völlig hilflos auf der Toilette. Ohne meine Hilfe wäre er nicht in der Lage gewesen, sich zurück in den Rollstuhl zu hieven!“ Wenig später seien ihr auch die fehlenden 400 Euro aufgefallen.
„Das ist mir unbegreiflich!“
Die Tochter meldet sich daraufhin umgehend bei der Agentur und erzählt von dem Vorfall. „Die haben vorbildlich reagiert und alles in die Wege geleitet, um die untreue Mitarbeiterin ausfindig zu machen“, lobt die Pensionistin die Vermittlungsagentur. Die Vorarlbergerin erstattete Anzeige gegen die Ungarin. „Es ging mir nicht ums Geld. Bis auf 50 Euro habe ich eh alles wieder zurückbekommen. Aber dass man einen hilflosen Menschen in so einer misslichen Lage allein zurücklässt und sich aus dem Staub macht, ist unbegreiflich!“
Mittlerweile kümmert sich eine andere Betreuerin um den auf Hilfe angewiesenen Mann. „Mit ihr sind wir sehr zufrieden“, sagt die Tochter. Sie ist froh, dass ihr Vater wieder in guten Händen ist. Wann der Ungarin in Vorarlberg der Prozess gemacht wird, ist offen.
