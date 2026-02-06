Mehr Notfälle wegen verschluckter Chicken Wings

Ein Spiel, 60 Minuten – und ein Land spielt verrückt. Während der Super Bowl läuft, verändern sich plötzlich Alltagsroutinen, Essgewohnheiten und sogar Arztpraxen. Manche Effekte sind messbar, andere schlicht absurd. Was an diesem Abend wirklich passiert, hat mit Football nur am Rande zu tun – und ist genau deshalb so faszinierend. Die „Krone“ kennt die Zahlen.