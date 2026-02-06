Feuerwehrauto prallte am Weg zum Brand gegen Baum

Am Donnerstag fing ein Wirtschaftsgebäude in Kapfenberg-Hafendorf (Steiermark) Feuer. Rund 90 Einsatzkräfte waren mit der Bekämpfung des Brandes beschäftigt. Am Weg zum Einsatz kam ein Feuerwehrauto von der Straße ab. Verletzt wurde niemand.
Kurz vor 19 Uhr wurden die Feuerwehren Kapfenberg-Hafendorf, Kapfenberg-Stadt, Kapfenberg-Parschlug, Voestalpine Böhler Edelstahl und Turnau zu einem Wirtschaftsgebäudebrand im Bereich Buchmoar in Kapfenberg-Deuchendorf (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand das Gebäude teilweise in Brand.
Durch das rasche und koordinierte Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung auf ein unmittelbar angrenzendes Gebäude sowie auf ein Nebengebäude erfolgreich verhindert werden. Der erste Verdacht, dass sich noch Tiere im Stall befinden könnten, bestätigte sich glücklicherweise nicht. Es wurden keine Menschen und auch keine Tiere verletzt.
Beschwerliche Anfahrt
Die Anfahrt zur Einsatzstelle war lediglich über einen matschigen Forstweg möglich, der aufgrund der schwierigen Fahrbahnverhältnisse ausschließlich mit Schneeketten befahren werden konnte. Dadurch kam es anfangs zu einer eingeschränkten Wasserversorgung bei den Löscharbeiten. Aus diesem Grund wurden die Feuerwehren Göritz-Pogier und St. Marein im Mürztal nachalarmiert. Die Wasserversorgung wurde durch eine Zubringleitung sichergestellt.
Nach dem Beenden der Löscharbeiten wurden Kontrollen mittels Wärmebildkamera durchgeführt, um etwaige Glutnester zu finden und ebenfalls zu löschen. Dazu mussten Teile des Dachs und des Gebäudeinneren entfernt werden.
Feuerwehrauto krachte gegen Baum
Am Weg zum Einsatz kam ein Feuerwehrfahrzeug der Feuerwehr Kapfenberg-Hafendorf von der Fahrbahn ab, prallte beifahrerseitig gegen einen Baum und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Die fünf Insassen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurden nicht verletzt.
Insgesamt standen 20 Feuerwehrfahrzeuge mit rund 90 Feuerwehrleuten, die Polizei, der Rettungsdienst und die Feldküche des Roten Kreuzes bis Mitternacht im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.
