Feuerwehrauto prallte am Weg zum Brand gegen Baum

Beschwerliche Anfahrt

Die Anfahrt zur Einsatzstelle war lediglich über einen matschigen Forstweg möglich, der aufgrund der schwierigen Fahrbahnverhältnisse ausschließlich mit Schneeketten befahren werden konnte. Dadurch kam es anfangs zu einer eingeschränkten Wasserversorgung bei den Löscharbeiten. Aus diesem Grund wurden die Feuerwehren Göritz-Pogier und St. Marein im Mürztal nachalarmiert. Die Wasserversorgung wurde durch eine Zubringleitung sichergestellt.