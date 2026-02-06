Wien-Bratislava: Neue Strecke wird „ausgebremst“

Götze kritisiert Verspätungen und Ausfälle

Alles, was von den Plänen und trotz erfolgtem Ausbau geblieben ist, ist der Frust der Bahnfahrer, wie Nationalratsabgeordnete Elisabeth Götze (Grüne) nun auch in einer schriftlichen Anfrage an Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) zum Ausdruck brachte: „Nach über zehn Jahren Bauzeit an der Marchegger Ostbahn ist nichts besser als davor. Seit Oktober 2025 ist der durchgehende Betrieb auf der Gesamtstrecke zwar wieder aufgenommen worden, aber viele Pendler und Gelegenheitsfahrgäste haben nichts davon – wie viele Beschwerden zeigen“, kritisiert die Verkehrssprecherin der Grünen. Verspätungen und Ausfälle stünden an der Tagesordnung, obwohl sich der Minister einen „grenzüberschreitenden Sonderbeauftragten“ gönne – und zwar Ex-Verkehrsminister Gerald Klug.