Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Grenz(wertige) Hürde

Wien-Bratislava: Neue Strecke wird „ausgebremst“

Niederösterreich
06.02.2026 08:00
Die Verbindung Wien-Bratislava wird seit Oktober theoretisch mit bis zu 160 km/h befahren – aber ...
Die Verbindung Wien-Bratislava wird seit Oktober theoretisch mit bis zu 160 km/h befahren – aber in der Praxis werde die bis 200 km/h beworbene Strecke durch Verspätungen und Ausfälle ausgebremst, so die Grünen.(Bild: Krone KREATIV/KPÖ Linz, stock.adobe.com)
Porträt von Andreas Leisser
Von Andreas Leisser

Hochleistungsgeschwindigkeiten von Zügen in Europa sind üblich. Hierzulande ist davon meist noch keine Spur: 160 km/h wären für die Verbindung Wien-Bratislava vorgesehen. In der Realität ist in der Slowakei dann die Bremse stellenweise stark angezogen. Es ergeben sich viele Verspätungen und Ausfälle auf der Verbindung.

0 Kommentare

Extreme Bahngeschwindigkeiten sind im europäischen Zugverkehr mittlerweile durchaus üblich. Viele davon werden aber durch regionale Ausbauversäumnisse stark abgebremst. Etwa die Verbindung zwischen Wien und Bratislava: Eine parlamentarische Anfrage der Grünen an Verkehrsminister Peter Hanke behandelt das Thema mit Fokus auf die „Marchegger Ostbahn“. Delikat: Dort gäbe es riesige Versäumnisse, die auf dem Rücken der Pendler ausgetragen werden, obwohl der Minister sogar eigens eingesetzten Sonderbeauftragten für internationalen Verkehr beschäftige.

Zwischen Vorzeigeprojektierung und Realität
Als Paradeverbindung – die einst schon 2012 zur Hochleistungsstrecke erklärt worden ist – soll die Verbindung zwischen Wien-Stadlau und Bratislava gelten. Trotz Ausbau auf 160 km/h im zweigleisigen Marchfelder Teil gilt in der Slowakei maximal Tempo 120 – aber das Bahnmaterial „ist überaltet und nicht brauchbar“, so die Kritik der Grünen. 

Zitat Icon

Regelmäßige Bahnfahrer dieser Strecke schätzen die Pünktlichkeitsquote auf 50 bis 60 Prozent. Dabei seien 20 bis 30 Minuten Verspätung keine Seltenheit.

Nationalratsabgeordnete Elisabeth Götze, Grüne

Bild: Parlamentsdirektion/PHOTO SIMONIS

Götze kritisiert Verspätungen und Ausfälle
Alles, was von den Plänen und trotz erfolgtem Ausbau geblieben ist, ist der Frust der Bahnfahrer, wie Nationalratsabgeordnete Elisabeth Götze (Grüne) nun auch in einer schriftlichen Anfrage an Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) zum Ausdruck brachte: „Nach über zehn Jahren Bauzeit an der Marchegger Ostbahn ist nichts besser als davor. Seit Oktober 2025 ist der durchgehende Betrieb auf der Gesamtstrecke zwar wieder aufgenommen worden, aber viele Pendler und Gelegenheitsfahrgäste haben nichts davon – wie viele Beschwerden zeigen“, kritisiert die Verkehrssprecherin der Grünen. Verspätungen und Ausfälle stünden an der Tagesordnung, obwohl sich der Minister einen „grenzüberschreitenden Sonderbeauftragten“ gönne – und zwar Ex-Verkehrsminister Gerald Klug.

Lesen Sie auch:
Verspätungen sind in Kälteperioden freilich besonders häufig. Ein Fahrgast brauchte jedoch für ...
Warten in der Kälte
Bahn-Odyssee: „Da wäre ich bis München gekommen“
20.01.2026
Krone Plus Logo
Weg vom Abstellgleis?
Das Kreuz mit der Nebenbahn im Weinviertel
17.01.2023
Projekt im Weinviertel
Verwaiste Zugtrassen als neue „S-Bahnen“ für Biker
12.04.2024

Klare Antworten erwartet
Götze ist auch als geschäftsführende Gemeinderätin in Eichgraben im Bezirk St. Pölten tätig. „Daher werde ich häufig von Pendlern auf diese maßgeblichen Probleme angesprochen“, betont sie gegenüber der „Krone“. Nun erwartet sie in zwei Wochen klare Antworten vom Minister auf ihre Anfrage zu dem großen Problem.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
136.985 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Oberösterreich
„Trend zu traditionellen Ehefrauen besorgt uns“
101.119 mal gelesen
Krone Plus Logo
Janine Kohl-Peterke ist Marktbereichsleiterin der Sparkasse Oberösterreich.
Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
84.355 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf