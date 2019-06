Burschen verübten zehn Straftaten in elf Tagen

Es sind nicht nur zehn Straftaten, für die die Jugendlichen verantwortlich sind, sondern auch einige Schlagzeilen, die sie dadurch verursacht haben. Etwa „83-Jährige in Innsbruck beraubt: Täter flüchtig!“ oder „Jugendbande stahl Tresor und warf ihn in Fluss“ - zum Verhängnis wurde den Burschen aber ein Einbruch in ein leer stehendes Gebäude.