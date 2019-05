Die Top-Ten-Fakten über Master Archie Harrison

1. Geburt in Krankenhaus

Baby Archie Harrison kam am 6. Mai 2019 um 6.26 Uhr in der privaten Londoner Portland-Klinik zur Welt und wog bei der Geburt 3,26 Kilogramm Archie ist damit das Fliegengewicht unter den Royal Babys. Sein Cousin Prinz Louis wog bei der Geburt knapp 3,9 Kilo, sein älterer Bruder George 3,8 Kilo. Für ihn sei die Geburt seines Kindes „die unglaublichste Erfahrung“ gewesen, schwärmte Harry nach der Entbindung.