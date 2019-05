Aktion scharf gegen rollende „Zeitbomben“

Rund 20 hochqualifizierte Spezialisten der Exekutive sind seit Samstag in Nickelsdorf an zwei Kontrollstellen sowie in Rudersdorf im Einsatz. Ihre Aufgabe: Busse, Sattelschlepper und Klein-Lkw auf Verkehrssicherheit zu überprüfen. „Die eingesetzten Kollegen sind extra für diese besonders verantwortungsvolle Aufgabe geschult und verfügen über ein tiefgehendes technisches Wissen“, betont der Leiter der Landesverkehrsabteilung Oberst Andreas Stipsits gegenüber der „Krone“. Lange brauchten die Polizisten nicht zu warten, bis ihnen der erste Sünder unterkam: Im Akkord winkten die Beamten ein Schwerfahrzeug nach dem anderen heraus und nahmen es genau unter die Lupe. Was sie dabei entdeckten, ließ den Experten mitunter die Haare zu Berge stehen: schlecht gesicherte Ladung, unzureichend wirkende Bremsen, defekte Lenkungen. Stipsits: „Für eine Zwischenbilanz ist es noch zu früh, aber schon jetzt zeigt sich, wie wichtig derartige Aktionen im Sinne der Verkehrssicherheit auch an den Wochenenden sind.“