Datenschützer für Pause bei Sicherheitsgesetzen

Wachsendes Interesse an Datenschutz

Nach seinen Angaben gibt es offenbar ein wachsendes Interesse am Datenschutz. Seit Ende Mai 2018 bis Ende des Jahres hätten seine Behörde 6507 allgemeine Anfragen und 3108 Beschwerden erreicht. Das seien innerhalb von gut sieben Monaten mehr als doppelt so viele wie im gesamten Jahr 2017.