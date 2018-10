Wiener Wohnen muss 220.000 Türschilder ändern

Wer will, kann Name wieder anbringen

Und noch eine interessante Information am Rande: Wer weiterhin seinen Namen am Türschild stehen haben möchte, darf dies natürlich, muss sich allerdings selbst darum kümmern: „Jede Mieterin und jeder Mieter im Gemeindebau kann es ebenso machen wie in einer Genossenschaft oder einem Privatbau: sich ein Pickerl oder ein kleines Kärtchen nehmen und die Nummer mit dem Familiennamen oder einem anderen Erkennungszeichen bekleben“, so Leitgeb im Gespräch mit orf.at.